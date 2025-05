Was man über Friedrich Merz wissen sollte

Berlin (dpa) - Für Friedrich Merz dürfte es der größte Triumph seiner politischen Karriere sein: Wenn heute alles so läuft wie erwartet, wird er die Union nach nur etwa dreieinhalb Jahren in der Opposition als Kanzler zurück an die Macht führen. Dabei galt der 69-Jährige lange als politisch abgeschrieben, hatte sich zwischenzeitlich für eine Karriere in der Wirtschaft entschieden. Zäh und zielstrebig kämpfte sich der Sauerländer an die politische Spitze zurück.