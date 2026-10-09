Buchmesse

Das sind die besten Kinder- und Jugendbücher des Jahres

Gezähmte Spinnen und gelbe Hundeherzen: Warum Autorin Jutta Richter preiswürdig ist und welche andere Bücher besonders empfohlen werden.

Die Jury hat die besten Kinder- und Jugendbücher ausgewählt (Symbolbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Die Jury hat die besten Kinder- und Jugendbücher ausgewählt (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die Autorin Jutta Richter ist auf der Frankfurter Buchmesse für ihr Lebenswerk geehrt worden. Sie bekam beim Deutschen Jugendliteraturpreis den mit 12.000 Euro dotierten «Sonderpreis Gesamtwerk». 

Von ihr stammen Bücher wie «Der Tag, als ich lernte die Spinnen zu zähmen», «Der Hund mit dem gelben Herzen oder die Geschichte vom Gegenteil» oder «Frau Wolle und der Duft von Schokolade». Die Jury lobte vor allem, dass die im Münsterland lebende Autorin «sich Beschönigungen und einfachen Lösungen verweigert». 

Die Siegertitel in den Kategorien:

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Impressum

  • Bilderbuch: «Hier kommt ein T-Rex vor. Und das ist erst der Anfang! (Aladin)» von Autorin Julie Douine und die Illustratorin Noémie Favart 
  • Kinderbuch: «Keine Party ist auch keine Lösung» von Anna Maria Praßler
  • Jugendbuch: «Das falsche Leben» von Maja Nielsen
  • Sachbuch: Graphic Novel «Schweigen» von Birgit Weyhe
  • Preis der Jugendjury: «Badjens» von Delphine Minoui  
  • Sonderpreis Neue Talente: «Und mir bleibt der hässliche Hund» von Franziska Hörner

Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird seit 1956 für herausragende Kinder- und Jugendbücher vergeben. Stifter ist das Bundesfamilienministerium, Ausrichter der Dachverband Jugendliteratur. Alle weiteren Auszeichnungen sind mit einem Preisgeld von je 10.000 Euro verbunden.

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