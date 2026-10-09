Das sind die besten Kinder- und Jugendbücher des Jahres

Frankfurt/Main (dpa) - Die Autorin Jutta Richter ist auf der Frankfurter Buchmesse für ihr Lebenswerk geehrt worden. Sie bekam beim Deutschen Jugendliteraturpreis den mit 12.000 Euro dotierten «Sonderpreis Gesamtwerk».

Von ihr stammen Bücher wie «Der Tag, als ich lernte die Spinnen zu zähmen», «Der Hund mit dem gelben Herzen oder die Geschichte vom Gegenteil» oder «Frau Wolle und der Duft von Schokolade». Die Jury lobte vor allem, dass die im Münsterland lebende Autorin «sich Beschönigungen und einfachen Lösungen verweigert».

Die Siegertitel in den Kategorien:

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Bilderbuch: «Hier kommt ein T-Rex vor. Und das ist erst der Anfang! (Aladin)» von Autorin Julie Douine und die Illustratorin Noémie Favart

Kinderbuch: «Keine Party ist auch keine Lösung» von Anna Maria Praßler

Jugendbuch: «Das falsche Leben» von Maja Nielsen

Sachbuch: Graphic Novel «Schweigen» von Birgit Weyhe

Preis der Jugendjury: «Badjens» von Delphine Minoui

Sonderpreis Neue Talente: «Und mir bleibt der hässliche Hund» von Franziska Hörner