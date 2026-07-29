Musiklegende

DDR-Rockstar Tamara Danz wird mit Sammelmünze gewürdigt

Mit Frontfrau Tamara Danz wurde die Band Silly populär. 1996 starb die Sängerin mit nur 43 Jahren. Jetzt beschließt das Bundeskabinett eine besondere Ehrung.

Tamara Danz starb vor 30 Jahren - nun soll sie mit einer Sondermünze gewürdigt werden. (Archivbild) Foto: picture alliance / DB ZB/dpa-Zentralbild/dpa
Tamara Danz starb vor 30 Jahren - nun soll sie mit einer Sondermünze gewürdigt werden. (Archivbild)

Berlin (dpa) - An die legendäre Sängerin Tamara Danz soll eine silberne 35-Euro-Sondermünze erinnern. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer würdigte die vor 30 Jahren gestorbene Musikerin als weibliche Stimme der Rockmusik in der DDR. «Mit ihrer Band Silly schuf sie Songs, deren poetische und zugleich unerschrockene Texte von den Hoffnungen, Widersprüchen und Erfahrungen eines Lebens im SED-Staat erzählten», hieß es in Weimers Mitteilung. 

Eine weitere Silber-Sondermünze im Wert von 35 Euro erinnert an den 100. Jahrestag der Uraufführung des Films «Metropolis» von Fritz Lang. Beide Münzen erscheinen 2027. Im Dezember nächsten Jahres wäre Danz 75 Jahre alt geworden. Sie starb im Juli 1996 im Alter von nur 43 Jahren an Krebs.

Pro Jahr gibt es nach Angaben des Finanzministeriums etwa zehn bis zwölf sogenannte Sammlermünzen, die bedeutende Persönlichkeiten und Themen aus Wissenschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft und Sport ehren. Sie werden mit unterschiedlichen Werten geprägt: 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 35 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Der Kaufpreis beginnt beim Nennwert, kann aber bei besserer Prägequalität höher liegen.

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Wie Weimer mitteilte, wurden in den vergangenen Jahren unter anderen Immanuel Kant, Annette von Droste-Hülshoff und Loriot sowie die Berlinale und die Bayreuther Festspiele mit Sondermünzen gewürdigt.

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