Überraschendes Puhdys-Album: Live-Mitschnitt von 1996

Berlin (dpa) - Rund neun Jahre nach der Auflösung der Puhdys gibt es ein kleines Comeback: Es erscheint ein weiteres Album der Band - mit historischen Aufnahmen. Mit «Live At Rockpalast 1996» wird das Konzert der Puhdys beim Deutschrockfestival am 16. Mai 1996 in der Berliner Waldbühne veröffentlicht.