Japans Kaiser läutet die Expo ein

Osaka (dpa) - Gastgeber Japan hat im Beisein von Kaiser Naruhito und seiner Gemahlin Kaiserin Masako den Startschuss zur Weltausstellung Expo in der Millionenmetropole Osaka gefeiert. Für normale Besucher öffnen sich die Tore am Sonntag. An der live im Fernsehen übertragenen Eröffnungszeremonie nahmen auch das Kronprinzenpaar und Ministerpräsident Shigeru Ishiba teil.