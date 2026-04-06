Auch Vorgänger war Mega-Erfolg

«Der Super Mario Galaxy Film» legt Blitzstart in Kinos hin

Ein Film mit Nintendos ikonischen Helden Mario und Luigi wurde 2023 zum Hit. Der Nachfolger wird gleich zu Beginn ein Kassenschlager und könnte Rekorde brechen.

Der neue Super-Mario-Film ist in den USA bereits ein voller Erfolg. Foto: -/Universal Studios/Nintendo/dpa
Der neue Super-Mario-Film ist in den USA bereits ein voller Erfolg.

New York (dpa) - Der neue Animationsstreifen «Der Super Mario Galaxy Film» hat einen Steilstart in den Kinos hingelegt. Der Film hat seit Auftakt am 1. April weltweit rund 372 Millionen US-Dollar eingespielt, hieß es auf der Branchen-Website «Box Office Mojo», die den Film als erfolgreichsten Kinostart des Jahres listet.

In dem computeranimierten Abenteuerfilm begeben sich die Nintendo-Helden Mario und Luigi zusammen mit alten und neuen Gefährten vom Pilzkönigreich aus auf eine atemberaubende Reise in das Weltall. 

Der Film ist die Fortsetzung zum Kinostreifen «Der Super Mario Bros. Film» aus dem Jahr 2023, der auf Nintendos berühmter Figur Super Mario basiert und von den gleichnamigen Videospielen «Super Mario Galaxy» und «Super Mario Galaxy 2» inspiriert ist. Schon der war ein riesiger Erfolg, spielte weltweit über 1,3 Milliarden Euro ein und gilt als erfolgreichste Videospielverfilmung weltweit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vom Pilzkönigreich ins All - «Der Super Mario Galaxy Film»
Neu im Kino

Vom Pilzkönigreich ins All - «Der Super Mario Galaxy Film»

Über eine Milliarde Euro spielte Teil eins ein, nun folgt das nächste Abenteuer. Im Interview in Kyoto geben die Macher von «Super Mario» Einblicke, was Fans in der Fortsetzung des Kino-Hits erwartet.

01.04.2026

Dieb spaziert in Super-Mario-Kostüm aus dem Laden
Auffälliger geht es kaum

Dieb spaziert in Super-Mario-Kostüm aus dem Laden

Die Polizei sorgt nach einem Diebstahl für ein schnelles «Game Over» und nimmt den verkleideten Verdächtigen fest.

10.01.2025

Mit Super Mario auf Zeitreise - Nintendo öffnet Museum
Nintendo

Mit Super Mario auf Zeitreise - Nintendo öffnet Museum

Die Kultfiguren des japanischen Videospiele-Herstellers um den legendären Shigeru Miyamoto gehören zur Popkultur. Nun erzählt ein Museum Nintendos faszinierende Geschichte. Eine Vorabbesichtigung.

01.10.2024

Box-Office

«Barbie» ist der weltweit erfolgreichste Film des Jahres

Die Kinowelt strahlt in diesem Sommer in Pink: «Barbie» hat ein Rekordergebnis einegspielt - obwohl der Film in einigen Ländern verboten ist.

04.09.2023

Animationskomödie

Fröhliche Comic-Welt: «Der Super Mario Bros. Film»

Schnurrbart, knallblaue Latzhose und rote Mütze: Die berühmte Videospiel-Figur Mario kommt - nach dem bizarren Film-Flop in den 90ern - wieder ins Kino. Gelingt die Nintendo-Animationskomödie?

05.04.2023