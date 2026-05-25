Traditioneller Wettbewerb

Deutscher gewinnt kurioses Käserennen in England

Den Berg hinab dem Käse hinterher: Jedes Jahr nehmen Menschen zum Spaß in England an einem kuriosen Wettbewerb teil. Ein Deutscher ist - wieder einmal - besonders gut dabei.

Das Käserennen in England hat Tradition. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa
Das Käserennen in England hat Tradition.

Brockworth (dpa) - Bei hochsommerlichen Temperaturen in der englischen Grafschaft Gloucestershire jagen Dutzende Männer einem rollenden Käselaib hinterher - und wieder triumphiert ein Deutscher. Tom Kopke (24) aus München gewann am Mittag zum dritten Mal nacheinander das traditionelle wie kuriose Bergabrennen. «Ich sag' dir eins: Wenn dieser Hügel die Hölle ist, dann bin ich der Teufel», sagte Kopke grinsend der BBC im Siegerinterview.

Es gebe immer ein nächstes Jahr, kündigte der 24-Jährige an, der sich gegen Rekordgewinner Chris Anderson durchgesetzt hatte. Der gewonnene Käse werde von allen, die er gewonnen habe, «am besten schmecken». Es folgten weitere Rennen, unter anderem nur mit Frauen, nur mit Kindern sowie mit Frauen und Männern den Berg hinab. Auch für Anderson gab es noch etwas zu Feiern: Bei den Kindern gewann sein Sohn William (11).

Wieder gewann Tom Kopke das kuriose Rennen. Foto: Anthony Upton/AP/dpa
Wieder gewann Tom Kopke das kuriose Rennen.

Der irre Wettbewerb birgt Gefahren

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Der Wettbewerb hat eine lange Tradition. Eine Annahme ist, dass das Rennen auf ein heidnisches Frühlingsfest zurückgehen könnte. Das Käserennen wird jährlich im englischen Brockworth veranstaltet - der Ort liegt südlich der Stadt Birmingham und westlich von Oxford.

Den Zweikampf von Kopke und Anderson beschrieb die Nachrichtenagentur PA in diesem Jahr so: «Beide Männer riskierten Knochenbrüche und schwere Verletzungen, als sie sich gemeinsam mit etwa zwei Dutzend Draufgängern einen steilen Hügel hinunterstürzten - beim jährlichen, todesmutigen Käserennen in Gloucestershire.»

Die offizielle Veranstaltung wurde vor einigen Jahren, als Tausende Besucher gekommen waren, aus Sicherheitsgründen eingestellt. Seitdem wird das Rennen inoffiziell veranstaltet. Der BBC zufolge ziehen sich Menschen bei dem Wettbewerb immer wieder Verletzungen zu.

Sommerliche Temperaturen in England 

In diesem Jahr fand das Rennen bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius statt. Dem Wetterdienst Met Office zufolge war der Montag der heißeste Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Londoner Flughafen Heathrow wurden am Mittag 33,5 Grad Celsius gemessen.

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