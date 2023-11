Deutsches Drama «Die Kaiserin» gewinnt International Emmy

New York (dpa) - Das deutsche Historiendrama «Die Kaiserin» hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Netflix-Reihe über Österreichs Kaiserin Elisabeth setzte sich in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch. Nach dem Sieg jubelte das Team rund um Autorin Katharina Eyssen und Produzent Jochen Laube minutenlang ausgelassen vor der weltweiten Presse.

Die drei anderen deutschen Nominierten gingen dagegen leer aus. «Nazijäger - Reise in die Finsternis» musste sich der Dokumentation «Mariupol: The People's Story» über das Schicksal der Kriegsopfer in der Ukraine geschlagen geben. «Klassik unterm Hakenkreuz - Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz» unterlag als bestes Kulturprogramm einer kanadischen Dokumentation über Schauspielerin und Sängerin Buffy Sainte-Marie. «Triff... Anne Frank» konnte sich als bestes Sach-Programm für Kinder nicht gegen die Natur-Reihe «Built to Survive» durchsetzen.