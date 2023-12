Emmy-Preisträger André Braugher mit 61 Jahren gestorben

Los Angeles (dpa) - Der US-amerikanische Schauspieler André Braugher, der durch Serien wie «Homicide: Life on the Street» oder «Brooklyn Nine-Nine» bekannt wurde, ist tot. Er sei am Montag nach kurzer Krankheit gestorben, teilte seiner Sprecherin Jennifer Allen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Braugher wurde 61 Jahre alt.

Der elf Mal für einen Emmy nominierte Schauspieler holte die begehrte Fernsehtrophäe 1998 für seine Hauptrolle als Detektiv in der Dramaserie «Homicide: Life on the Street» und 2006 für die Thriller-Serie «Thief – Der Millionenjob». In der New Yorker Cop-Serie «Brooklyn Nine-Nine» (2013 bis 2021) spielte er einen strengen Captain.