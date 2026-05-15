Startreihenfolge im Finale

Deutschland muss beim ESC als Zweites ran

Sarah Engels muss im ESC-Finale am Samstagabend schon früh auf die Bühne – bleibt ihr Song «Fire» dennoch im Gedächtnis? Der Auftritt nach ihr dürfte zudem besonders viel Aufmerksamkeit bekommen.

Sarah Engels kämpft am Samstag für Deutschland um eine gute ESC-Platzierung. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Sarah Engels kämpft am Samstag für Deutschland um eine gute ESC-Platzierung. (Archivbild)

Wien (dpa) - Sarah Engels muss beim Finale des Eurovision Song Contests in Wien für Deutschland bereits als zweiter Act antreten. Dass sie mit ihrem Lied «Fire» beim Publikum Feuer entfachen kann, hat die Sängerin bereits im Halbfinale außer Konkurrenz gezeigt – Stimmen kann sie aber erst am Samstagabend sammeln. Ob die Zuschauer ihren Auftritt nach 23 weiteren Liedern noch in Erinnerung haben werden oder die Gedanken daran bei der Endabstimmung bereits erloschen sind, muss das große Finale zeigen.

Bild

Zumal der Auftritt nach Engels ESC-Final-Feuertaufe besonders im Fokus steht: Als Dritter in der Startreihenfolge wird Israels Noam Bettan mit «Michelle» auf der Bühne stehen. Israel ist zwar fest im ESC verankert und Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU), die den Musikwettbewerb veranstaltet. Wegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg steht die Teilnahme des Landes jedoch auch in der Kritik, fünf Länder boykottieren den diesjährigen Wettbewerb deswegen.

Ein Favorit muss auch früh ran

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Griechenland – von Wettanbietern als einer der Favoriten gehandelt – muss ebenfalls eher früh im Wettbewerb abliefern: Akylas wird mit «Ferto» als sechster Künstler auftreten. Finnland, ein weiterer Mitfavorit, ist mit dem 17. Platz in der Startreihenfolge deutlich später dran. Als Deutschland 2010 den ESC gewonnen hatte, durfte Lena Meyer-Landrut vom 22. Platz aus Publikum und Jury im Gedächtnis bleiben. 

Bild

Die Startnummer ist jedoch nicht alles: Die Abstimmung wird im Finale bereits kurz vor dem ersten Auftritt geöffnet, Vorjahressieger JJ holte den Titel für Österreich zudem vom neunten Startplatz. Dieses Jahr wird das Gastgeberland mit Cosmos Song «Tanzschein» in der Show als Letztes auftreten. 

Das Finale des ESC am Samstagabend werden voraussichtlich mehr als 150 Millionen Menschen am Fernseher verfolgen. Damit gilt der ESC als eines der größten Musikspektakel der Welt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zum ESC-Auftakt greift Sarah Engels zu roter Flammenrobe
70. Ausgabe der Musik-Show

Zum ESC-Auftakt greift Sarah Engels zu roter Flammenrobe

Begleitet von strengen Sicherheitsvorkehrungen hat die große ESC-Party in Wien begonnen. Sarah Engels will positiv überraschen. Zum Auftakt kam sie in einer schwer zu bändigenden Robe.

10.05.2026

Koffer weg: Sarah Engels landet ohne Kostüme zum ESC in Wien
Musik

Koffer weg: Sarah Engels landet ohne Kostüme zum ESC in Wien

Gepäckchaos kurz vor dem großen Auftritt: Sarah Engels landet in Wien, aber ihre Bühnen-Outfits sind verschwunden. Glücklicherweise gibt es kurz darauf gute Nachrichten.

07.05.2026

Deutschland schickt Sarah Engels zum ESC - Feuer inklusive
Musik-Wettbewerb

Deutschland schickt Sarah Engels zum ESC - Feuer inklusive

Neues Jahr, neuer Versuch: Deutschland will beim Eurovision Song Contest endlich wieder weiter vorn landen. Diesmal sollen Flammen, Tanz und Pop die Wende bringen - und die nimmermüde Sarah Engels.

01.03.2026

Deutschland schickt Sängerin Sarah Engels zum ESC
Musik-Wettbewerb

Deutschland schickt Sängerin Sarah Engels zum ESC

Neues Jahr, neuer Versuch: Deutschland will beim Eurovision Song Contest endlich wieder weiter vorn landen. Nun steht fest, wer die ESC-Mission 2026 übernehmen soll: Multitalent Sarah Engels.

28.02.2026

Sarah Engels will für Deutschland beim ESC antreten
Musik

Sarah Engels will für Deutschland beim ESC antreten

Vom DSDS-Finale zum ESC: Sarah Engels will im Mai für Deutschland singen. Viele würden ihr das nicht zutrauen, vermutet sie.

14.01.2026