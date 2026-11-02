Die Ärzte kündigen Club-Tour durch Frankreich an

Berlin (dpa) - Die Berliner Punkrockband Die Ärzte («Noise», «Schrei nach Liebe», «Zu spät») haben eine kleine Club-Tour durch Frankreich angekündigt - kurz vor ihrer großen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf ihrer Webseite kündigen sie Termine im März an, der erste am 16. März in Straßburg, der letzte am 27. März in Paris. «Die Clubs sind klein, also ... viel Glück», heißt es dort - passenderweise auf Französisch. Angekündigt sind acht Konzerte.

Der Vorverkauf für die «Tour de France 2027» beginnt demnach am Freitag (6. November) um 17.00 Uhr auf der Webseite bademeister.com. Pro Besteller und Show können maximal vier Tickets gekauft werden.

Im April gehen die Ärzte dann auf große Tour - die meisten Termine in Deutschland, insgesamt vier in Österreich und der Schweiz. Los geht es am 8. April in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Als letzter Termin ist der 11. August in Dresden geplant. Die Tour ist den Angaben nach bis auf noch verfügbare Sozialtickets ausverkauft.