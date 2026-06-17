«Die Hope stirbt zuletzt»: Drama um Ostsee-Wal auf der Bühne

Hamburg (dpa) - Das Drama um den mehrmals an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Buckelwal kommt auf die Theaterbühne - am 11. Juli im Hamburger Hans-Deutsch-Theater. Regisseur Alexander Klessinger kündigte eine «Mischung aus Performance, Konzert, Messe und öffentlicher Selbstbefragung» an. Der Titel des Abends: «Die Hope stirbt zuletzt.»

«Aus Originalzitaten von Politikern, Wissenschaftlern, Aktivisten und Augenzeugen entsteht eine Messe für Timmy, für Hope», so Klessinger. Unter diesen beiden Namen war der Buckelwal in Deutschland bekanntgeworden.

«Die Hope stirbt zuletzt»

Theatermacher Klessinger konstatiert einen Ausnahmezustand rund um den Wal, der im März und April immer wieder strandete - erst vor Timmendorfer Strand, dann vor Wismar. «Millionen Menschen verfolgen sein Schicksal. Es wird gehofft, diskutiert, getrauert, demonstriert und gestritten – warum eigentlich?»

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Schließlich lag der zwölf Tonnen schwere Meeressäuger in der flachen Kirchsee-Bucht der Insel Poel fest. Eine private Rettungsinitiative brachte den Wal in einer aufwändigen Aktion in einem großen Transportkahn in die Nordsee - das Tier überlebte die Aktion allerdings nur wenige Tage. Am 14. Mai wurde es tot vor der dänischen Ostseeinsel Anholt entdeckt.