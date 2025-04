Die letzte Staffel «How to Sell Drugs Online (Fast)» startet

Köln (dpa) - Als Moritz endlich das Gefängnis verlassen darf, hält er sich immer noch für einen Star. Also fragt er seine Familie, ob während der Zeit hinter Gittern Medienanfragen für ihn eingetrudelt seien. Die Antwort ist jedoch ernüchternd. «Da kam nur so eine Anfrage von Netflix», erklärt ihm seine Schwester. «Die wollten dein Leben verfilmen. Denen fällt offenbar gar nix mehr ein. Hab ich gelöscht.» Zu sehen ist dieser Dialog in der neuen Staffel von «How to Sell Drugs Online (Fast)». Auf: Netflix.