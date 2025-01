Die Oscars und das Feuerdrama - «The Show Must Go On»

Los Angeles (dpa) - Die Verleiher der Golden Globes, die ihre Trophäenshow gerne als «Hollywoods Party des Jahres» preisen, behalten damit in dieser Saison wohl Recht. Denn nur zwei Tage nach der Globe-Gala am 5. Januar suchten verheerende Feuer den Raum Los Angeles heim. Mindestens 28 Todesopfer, mehr als 15.000 zerstörte Gebäude, ganze Wohnviertel in Schutt und Asche. An Party-Stimmung ist nicht mehr zu denken, doch an dem Motto «The Show Must Go On» hält die Entertainment-Metropole eisern fest.