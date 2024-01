Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Los Angeles (dpa) - In Hollywood werden heute (23.01.) die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie «Oppenheimer», «Barbie», «Killers of the Flower Moon» oder «Poor Things». Auch den Filmen «Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest» mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller werden Chancen eingeräumt.