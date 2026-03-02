«Trink aus, wir müssen gehen»

Die Toten Hosen kündigen letztes Studioalbum an

Gerüchte gab es schon, jetzt ist es offiziell: Die Toten Hosen bringen im Mai ihr nach eigenen Angaben letztes Studioalbum heraus – inklusive eines Bonusalbums mit neu eingespielten Klassikern.

Die Toten Hosen haben ihr letztes reguläres Studioalbum angekündigt. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Die Toten Hosen haben ihr letztes reguläres Studioalbum angekündigt. (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - Die Die Toten Hosen haben in den sozialen Medien ihr «letztes reguläres Studioalbum» angekündigt. Das neue Album «Trink aus, wir müssen gehen» werde am 29. Mai erscheinen, teilte die Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben - die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

45 Jahre nach der Gründung der Toten Hosen schließe sich damit ein Kreis, so die Band in einer Mitteilung: «Einer hat im Proberaum geschrien "Lasst uns ein letztes Album machen!" Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, nochmal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht.»

Cover-Foto von Andreas Gursky

Das Foto für das Cover von «Trink aus, wir müssen gehen!» hat der weltberühmte Fotokünstler Andreas Gursky gemacht, ein guter Freund der Düsseldorfer Band.

Ab Juni haben Die Toten Hosen eine große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Einen Auftritt soll es auch bei einem Festival in Großbritannien geben. Außerdem hat die Band angekündigt, das letzte Mal live in Argentinien zu spielen. Dort sind im Oktober drei Auftritte angesetzt.

Der Schlussakkord der Tour ist für 2027 in ihrer Heimatstadt Düsseldorf geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Band Fury in the Slaughterhouse kündigt neues Album an
Tour im Sommer

Band Fury in the Slaughterhouse kündigt neues Album an

Seit Jahrzehnten feiert die Band Fury in the Slaughterhouse musikalische Erfolge. Für 2026 nimmt sich die Gruppe viel vor. Das neue Album soll alles andere als eine nostalgische Rückschau sein.

30.01.2026

Tote Hosen kündigen Tour in Deutschland 2026 an
Punkrock

Tote Hosen kündigen Tour in Deutschland 2026 an

In diesem Jahr haben die Toten Hosen eine Tour im Ausland geplant - 2026 folgen nun zahlreiche Konzerte in Deutschland. Das Video mit der Ankündigung sorgt für Spekulationen.

11.05.2025

Die Toten Hosen mit NRW-Staatspreis geehrt
Auszeichnung

Die Toten Hosen mit NRW-Staatspreis geehrt

Es ist die höchste Auszeichnung in Nordrhein-Westfalen: In diesem Jahr geht der Staatspreis des Landes NRW an die deutsche Punkrockband. Die weiß selbst nicht genau, warum eigentlich.

30.10.2024

Rockmusik

Rolling Stones heizen Gerüchte über neues Album an

Die Gerüchteküche brodelt und die Indizien verdichten sich. Werden die Stones demnächst ein neues Studioalbum herausbringen? Wer weiß? Ausgeschlossen ist das auf jeden Fall nicht.

23.08.2023

Musik

«Tage wie diese»: Anastacia covert die Toten Hosen

«Best Days» heißt die neue Single von Anastacia. Sie hat ihn nicht selbst geschrieben - sie ist eine Coverversion eines deutschen Party-Hits.

27.04.2023