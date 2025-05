Tote Hosen kündigen Tour in Deutschland 2026 an

Düsseldorf (dpa) - Die Toten Hosen planen im kommenden Jahr eine weitere Tour mit zahlreichen Konzerten in Deutschland. In einem Video kündigte die Düsseldorfer Punkrock-Band für 2026 die Tour «Trink aus! Wir müssen gehen» an. Geplant sind demnach insgesamt 17 Konzerte, die meisten in Deutschland.