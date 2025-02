Tote Hosen nach Anschlag: Wut und Hass sind keine Antworten

Düsseldorf (dpa) - Die Toten Hosen haben nach dem Attentat von München an die Menschen appelliert, sich nicht von Hass und Angst leiten zu lassen. Sie sollten nicht in die «Falle» von Rechtspopulisten tappen. «Die Rechtsextremen jubeln heimlich über Gewalttaten wie in München oder Aschaffenburg, denn sie sind das Öl, das ihren Motor schmiert», postete die Punkrock-Band auf Instagram.