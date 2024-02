Spitzenpolitiker rufen zu Kampf gegen Rassismus auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Spitzenpolitiker haben zum vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau der Opfer gedacht. «Was vor vier Jahren in Hanau geschehen ist, bleibt unfassbar», erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Freitag. «Dieses grausame Ereignis wird niemals in Vergessenheit geraten - weder für die Angehörigen noch für uns als Gesellschaft.» Die Namen der Opfer und das Leid der Hinterbliebenen seien eine Mahnung, Rassismus und Menschenfeindlichkeit endlich zu überwinden und jederzeit aktiv dagegen anzugehen.

Der stellvertretende Ministerpräsident, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), warnte, Hass und Hetze könnten tödlich sein. «Das unfassbare Leid, die Wunden, die das Verbrechen von Hanau verursacht hat, bleiben uns eine fortwährende Mahnung: Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz», sagte Mansoori. Er wird an diesem Montag an einer stillen Gedenkstunde auf dem Hanauer Hauptfriedhof teilnehmen und im Namen der Landesregierung einen Kranz an der Gedenktafel für die Opfer niederlegen.

Die Wunden, die der Anschlag bei den Familien und Freunden der Toten geschlagen habe, könnten nicht heilen, sagte der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, Tobias Eckert. Die Gesellschaft könne lediglich versuchen, die Schmerzen zu lindern. «Gerade diejenigen, die in Staat und Wirtschaft, in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen, müssen dafür sorgen, dass alle Menschen in unserem Land vor Hass und Hetze geschützt werden», sagte er.

Es werde in den nächsten Tagen viele Veranstaltungen und Aktionen zum Gedenken geben, erklärte der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Mathias Wagner. Das sei wichtig, denn die Opfer und ihre Schicksale stünden im Mittelpunkt des Jahrestages. «Genauso richtig und wichtig ist es aber, dass wir Hass und Hetze, Rassismus und Rechtsextremismus konsequent bekämpfen», sagte er.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Naas rief zu einem entschlossenen Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus auf. «Dass rassistische oder rechtsextreme Narrative verfangen, ist leider kein Thema der Vergangenheit, sondern von trauriger Aktualität», sagte er. Es sei ein ermutigendes Zeichen, dass derzeit «die breite gesellschaftliche Mitte der Zivilgesellschaft» auf die Straßen gehe und gegen Rechtsextremismus demonstriere.