Dokus zur Fußball-WM: Der andere Blick auf das Turnier

Mexiko-Stadt (dpa) - Drei Länder, eins davon die USA unter Präsident Donald Trump, mehr Mannschaften und mehr Spiele als jemals zuvor - die Fußball-Weltmeisterschaft bietet viel Gesprächsstoff. Wie politisch ist diese WM? Wie gefährlich ist Mexiko angesichts der Macht der Drogenkartelle?

Das XXL-Turnier wirft viele Fragen auf. Dokus sollen diese beantworten. Doch es geht nicht nur politisch - auch ein Film über mehr als 90 Minuten über Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich ist dabei oder ein emotionaler Rückblick auf die WM 1990 mit dem damaligen deutschen Titeltriumph.

«Spielfeld der Macht - Die WM in Trumps Amerika» (ARD-Mediathek)

Der Soziologe Ben Carrington, der sich in Los Angeles viel mit Sport und Politik beschäftigt, wagt in der Dokumentation die These: «Die Welt zu Gast bei Feinden.» Amerika, das einst eigentlich von vielen nur geliebte Land der unbegrenzten Möglichkeiten sorgt unter Präsident Trump mit vielem mindestens im Grenzbereich für Kritik.

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Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und Sportjournalist Philipp Awounou sprachen in den USA mit Menschen unterschiedlicher politischer Ansichten und Lebensrealitäten. Die Doku geht der Frage nach, wie politisch ist die WM vor allem im Land von Trump.

«Take me to America - Die Macht der WM» (Arte-Mediathek):

Auch hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie politisch der Fußball nun wirklich ist und wer die Bühne in den fünf Wochen am ehesten nutzt. In der Doku-Reihe «Tracks East» werden diesmal Menschen begleitet, für die Sport Identität und politisches Werkzeug zugleich ist. Dabei geht es über die Gastgeber-Länder hinaus USA, Mexiko und Kanada hinaus: Auch Menschen aus Usbekistan, dem WM-Debütanten, kommen zu Wort.

«Mexiko - WM im Schatten der Kartelle» (ARD-Mediathek)

Wie viel Macht haben die Drogenkartelle in Mitgastgeber-Land noch? Wo ist es besonders gefährlich? Und welche Sorgen treiben viele Mexikaner mehr um als die um eine erfolgreiche Weltmeisterschaft an? Die Doku liefert Einblicke in das riskante Spannungsfeld eines Landes mit extremen Unterschieden zwischen Arm und Reich. Angehörige der über 130.000 verschwundenen und vermissten Menschen berichten über ihre Schicksale. Politiker skizzieren, wer das Sagen hat im Land.

«WM-Wahnsinn und Titel-Träume» (ARD-Mediathek)

Für die Dokumentation haben Moderatorin Esther Sedlaczek und der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger alle drei Gastgeberländer bereist. Hitzlsperger schaute dabei auch noch in Curaçao vorbei, Deutschlands Auftaktgegner bei der WM. Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt zu Wort, aber auch Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl aus der NHL. Die Frage soll in der Dokumentation beantwortet werden: Was kann und soll diese WM und was nicht?

Foto: Sven Hoppe/dpa Ein Rückblick ist unter den aktuellen Dokus: «Ein Sommer in Italien - WM 1990». (Archivbild)

«Ein Sommer in Italien - Die WM 1990» (Sky)

Zeit für einen Rückblick auf ein Sommermärchen in Bella Italia - mehr als nur der legendäre Gang von Franz Beckenbauer nach dem Titeltriumph über den Rasen des Mailänder Stadions. Eine Mannschaft, die sich durch Kameradschaft, unbändigen Siegeswillen und reichlich Anekdoten auszeichnete. Anderthalb Stunden geben einen Einblick in die aufregenden WM-Wochen.

«Kapitän Kimmich» (ZDF Mediathek)