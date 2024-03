Donata Wenders strickt sich ein Oscar-Outfit

Los Angeles (dpa) - Wenn Wim Wenders mit seiner Ehefrau am Sonntag über den roten Teppich flaniert, dann laufen mehrere Videobänder seiner alten Filme mit - zu einem Abendkleid verstrickt. Das sei die Idee der Designerin Mira von der Osten, Gründerin des Berliner Labels Cruba, gewesen, verrät Donata Wenders im dpa-Interview. Beim Empfang von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, in einem Restaurant in Los Angeles, schwärmt sie von ihrem originellen Oscar-Outfit.