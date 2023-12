Dreifach-Mutter Hilary Duff kündigt Familienzuwachs an

Duff stand bereits als Kind vor der Kamera, ihre erste Hauptrolle spielte sie als Zehnjährige im Film «Casper trifft Wendy». Bekannt wurde sie mit der Disney-Serie «Lizzie McGuire» (2001-2004). Sie spielte in Filmen wie «Cinderella Story» oder «Der perfekte Mann» mit. Zuletzt war sie in «How I Met Your Father» zu sehen, einem Spin-off der Kult-Sitcom «How I Met Your Mother». Zudem hat sie mehrere Pop-Alben aufgenommen.