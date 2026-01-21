Bild
Show an Australiens Ostküste

Dschungelcamp droht Hitzewelle – 36 Grad erwartet

Neues Prüfungsfieber trifft auf australische Extremtemperaturen: Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet mit angenehmem Wetter. Doch schon bald droht eine Hitzewelle.

Die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am Freitag - und schon bald wird es für die Dschungelcamper sehr heiß. (Handout) Foto: Pascal Bünning/RTL/dpa
Die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am Freitag - und schon bald wird es für die Dschungelcamper sehr heiß. (Handout)

Murwillumbah (dpa) - Sanfter Auftakt, harte Prüfung: Nach einer kurzen wettermäßigen Schonfrist wird es für die Dschungelcamper an der australischen Ostküste schnell ernst. Wenn am Freitag die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in ihre 19. Staffel startet, erwarten die Teilnehmer zunächst Sonne und vereinzelte Schauer bei angenehmen Höchstwerten um 29 Grad, wie die australische Wetterbehörde mitteilte. Am Samstag soll es rund um Murwillumbah, in dessen Nähe die Sendung produziert wird, sogar noch etwas kühler werden.

Dann jedoch zeigt der australische Sommer sein unerbittliches Gesicht. Bereits am Sonntag soll das Thermometer in der rund 850 Kilometer nordöstlich von Sydney gelegenen Region auf 34 Grad steigen, am Montag werden sogar tropische 36 Grad erwartet. Dabei wird den Prognosen zufolge die Sonne scheinen bei nur wenig Wolken.

Extremwetter wird immer häufiger

Down Under ist für sein Extremwetter bekannt. Hitzewellen, Dürren und schwere Überschwemmungen treten regelmäßig auf, Buschbrände sind vor allem im Sommer weit verbreitet. Der Klimawandel trägt nach Angaben von Experten dazu bei, dass diese Wetterphänomene häufiger und intensiver werden.

Das Wetter in Australien wird immer extremer - mit regelmäßigen schweren Buschbränden. (Symbolbild) Foto: Michael Currie/AAP/dpa
Das Wetter in Australien wird immer extremer - mit regelmäßigen schweren Buschbränden. (Symbolbild)

Bei der beliebten Show sind dieses Mal unter anderem Ex-Spielerfrau Simone Ballack, Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Samira Yavuz und der Musiker Gil Ofarim dabei. In Prüfungen müssen sie Sterne ergattern, um damit Essen für die Gruppe zu erspielen. Rund 90 Prozent der Prüfungen seien dieses Mal neu, kündigte RTL an. Moderiert wird die Show wieder von Jan Köppen und Sonja Zietlow.

