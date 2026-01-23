Bild
Australien vor Glut-Wochenende

Staffelstart: So heiß wird es für die Dschungelcamper

Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet. Für die Teilnehmer könnte es schon am Wochenende ungemütlich werden: Auf Down Under rollt eine Hitzewelle zu.

Die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am Freitag - und schon bald wird es für die Dschungelcamper sehr heiß. Foto: Pascal Bünning/RTL/dpa
Die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am Freitag - und schon bald wird es für die Dschungelcamper sehr heiß.

Murwillumbah (dpa) - Erst Schonfrist, dann Hitzeschock: Zum Start der neuen Staffel des RTL-Dschungelcamps zeigt sich der australische Sommer zunächst zahm – doch das ändert sich rasch. Für die Kandidatinnen und Kandidaten von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ist an der Produktionsstätte an der Ostküste nur eine kurze wetterbedingte Verschnaufpause in Sicht. Folge eins ist heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Die australische Wetterbehörde sagte zum Auftakt für den Ort Murwillumbah, in dessen Nähe die Show gedreht wird, Schauer und Tageshöchstwerte um die 27 Grad voraus. Für Samstag rechnen die Meteorologen mit angenehmen 28 Grad und Nachtwerten von knapp über 20 Grad.

Werte von bis zu 37 Grad erwartet

Dann jedoch zeigt der australische Sommer sein unerbittliches Gesicht. Bereits am Sonntag soll das Thermometer in der rund 850 Kilometer nordöstlich von Sydney gelegenen Region auf 34 Grad steigen, am Montag werden sogar schweißtreibende 37 Grad erwartet.

Dabei wird den Prognosen zufolge die Sonne bei nur wenig Wolken vom Himmel strahlen - Bedingungen, die die körperlichen Belastungen im Camp zusätzlich verschärfen dürften. Bis mindestens Donnerstag liegen die vorausgesagten Höchstwerte weiter bei 30 Grad und darüber.

Hitzewelle rollt auf viele Landesteile zu

Nicht nur an der Ostküste kündigen sich an diesem Wochenende extreme Werte an. Meteorologen warnen vor einer ausgeprägten Hitzewelle in anderen Landesteilen, besonders im Northern Territory, in Victoria sowie in Western Australia, wo teilweise Werte von weit über 40 Grad erwartet werden.

Australien ist für sein extremes Klima bekannt. Hitzewellen, Dürren und schwere Überschwemmungen treten regelmäßig auf, Buschbrände sind vor allem in den Sommermonaten von Dezember bis Februar weit verbreitet. Der Klimawandel hat die Häufigkeit und Intensität solcher Wetterereignisse Experten zufolge noch weiter verstärkt.

Gästeliste mit Gewitter-Potenzial

Auch die Gästeliste des Camps hat in der 19. Staffel wieder Gewitter-Potenzial: So werden am Abend zur Primetime auch Samira Yavuz und Eva Benetatou im Busch aufeinandertreffen. Die eine war schwanger mit ihrem zweiten Kind, als der Kindsvater sie mit der anderen betrog. Auch dabei sind Ex-Spielerfrau Simone Ballack, Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Samira Yavuz und der Musiker Gil Ofarim.

