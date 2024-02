Dschungelkönigin Lucy trauert um ihre Hunde

Köln (dpa) - Sängerin und Dschungelkönigin Lucy Diakovska setzt der Tod zweier ihrer Hunde schwer zu. «Die waren beide alt», sagte die 47-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag von RTL, in dem sie sichtlich um Worte rang. Bei beiden Tieren hätten die Organe versagt. «Und ich war nicht da», berichtete die Sängerin.