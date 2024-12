Dutzende Weihnachtssongs in den aktuellen Charts

Baden-Baden (dpa) - Mariah Carey, Wham! und Shakin' Stevens: In den deutschen Charts herrscht Weihnachtsfieber. «Insgesamt sorgen 41 Festtagslieder für besinnliche Stimmung», teilte GfK Entertainment mit. Wie in der Vorwoche - und seit einigen Jahren verlässlich immer wieder in der Adventszeit - liegt Mariah Carey mit dem inzwischen 30 Jahre alten «All I Want For Christmas Is You» auf der Eins.