Linkin Park bricht Rekorde an Chartspitze

Baden-Baden (dpa) - Die US-Band Linkin Park hat es geschafft: Sie haben zugleich die Spitze der deutschen Single- und Album-Charts erreicht. «"From Zero“ ist mit über sechs Millionen Abrufen das meistgestreamte Album einer Band am Starttag und mit über 23 Millionen Klicks auch das meistgestreamte Album einer Band in der Startwoche», hieß es von den Chartsermittlern in Baden-Baden. Damit legen die US-Rocker den Angaben zufolge den nach Verkaufszahlen zweiterfolgreichsten Start des Jahres hin - nach Weltstar Taylor Swift («The Tortured Poets Department»).