«From Zero» wieder auf der Eins

Baden-Baden (dpa) - Obwohl schon vor zwei Monaten veröffentlicht, geben Linkin Park mit ihrem Album noch einmal Gas. «"From Zero" schnellt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zurück von zwei auf eins», teilen die Hitlisten-Ermittler am Freitag in Baden-Baden mit. Damit rangiere das Werk zum dritten Mal an der Spitze.