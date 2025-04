Ed Sheeran begeistert mit neuem Song Iraner weltweit

London (dpa) - Popstar Ed Sheeran begeistert mit seinem neuen Song «Azizam» Iranerinnen und Iraner weltweit. Der britische Sänger hatte das Stück bereits Mitte März bei einer spontanen Performance in New Orleans vorgestellt. Offiziell veröffentlicht der 34-Jährige «Azizam», Persisch für «Liebling», an diesem Freitag.