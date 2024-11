Edward Berger: Kirchenmänner sind auch nur Menschen

London (dpa) - Edward Berger (54), österreichisch-schweizerischer Filmregisseur, möchte mit seinem neuen Vatikan-Thriller «Konklave» kein Kirchen-Bashing betreiben. «In jedem Film möchte man den Charakteren, die man darstellt, Respekt entgegenbringen», sagte der gebürtige Wolfsburger der Deutschen Presse-Agentur in London. «Und in diesem Fall wollten wir keinen zynischen Film über die Institution Kirche machen.» Man zeige die Charaktere, in erster Linie sind es Kardinäle bei einer spannenden Papstwahl, sehr menschlich.