Ehren-Oscar für Glenn Close - Sandra Hüller unter Stargästen

Los Angeles (dpa) - Sie war schon achtmal für einen Oscar nominiert, doch erhalten hat sie die Trophäe erst jetzt: Hollywood-Star Glenn Close hat bei der Governors-Awards-Gala in Los Angeles einen Ehren-Oscar in Empfang genommen. Gemeinsam mit dem britischen Regisseur Ridley Scott und dem Animationskünstler Floyd Norman wurde die 79-Jährige mit den diesjährigen Sonderpreisen der Filmakademie ausgezeichnet. Zudem erhielten die Produzentinnen Christine Vachon und Pamela Koffler den «Irving G. Thalberg Memorial Award» für ihre Produktions-Verdienste.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Die Ehren-Oscars wurden zum 17. Mal vergeben.

Zahlreiche Prominente wohnten der Gala in Los Angeles bei, darunter Sandra Hüller, Charlize Theron, Penélope Cruz, Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Jaafar Jackson, Timothée Chalamet und Tom Cruise.



Close war seit ihrer ersten Oscar-Nominierung für «Garp und wie er die Welt sah» (1983) achtmal leer ausgegangen. Keine andere Hollywood-Schauspielerin musste so viele verpasste Gewinnchancen verdauen. Die Oscar-Pleite erlebte sie unter anderem auch mit ihren Rollen in Filmen wie «Eine verhängnisvolle Affäre», «Gefährliche Liebschaften» oder «Hillbilly Elegy».

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Nun kann sich Close endlich über einen Oscar freuen. Sie könnte sich gut vorstellen, die Trophäe in einer Bücherei im ländlichen US-Bundesstaat Montana, wo sie hauptsächlich lebt, auszustellen, sagte der Star im Interview auf dem roten Teppich.

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Auch die britische Ikone Ridley Scott («Alien», «Blade Runner») war nach drei Regie-Nominierungen für die Filme «Thelma & Louise», «Gladiator» und «Black Hawk Down» und ein weiteres Mal als Produzent des von ihm auch inszenierten Films «Der Marsianer - Rettet Mark Watney» bei der Oscar-Gala immer leer ausgegangen. Zum Empfang des Ehren-Oscars konnte der 88-Jährige aus gesundheitlichen Gründen aber nicht persönlich anreisen. Per Video wurde Scott aus Großbritannien dazugeschaltet.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Ridley Scott wurde per Video aus Großbritannien nach Hollywood zugeschaltet.

Trickzeichner Floyd Norman (91) schrieb als einer der ersten schwarzen Animatoren schon in den 1950er Jahren bei den Walt Disney Animation Studios Geschichte. Dort wirkte er an Filmklassikern wie «Dornröschen», «Die Hexe und der Zauberer» und «Das Dschungelbuch» mit.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Der Trickzeichner Floyd Norman hat bei den Disney Studios Geschichte geschrieben.