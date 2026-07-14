Kino

Ellen Burstyn bekommt Goldenen Löwen für Lebenswerk

Sie war in mehr als 150 Filmen dabei - und auch in «House of Cards». Jetzt bekommt die Hollywood-Schauspielerin im Alter von 93 Jahren bei den Filmfestspielen in Venedig den Ehrenpreis.

Ein Goldener Löwe für ihr Lebenswerk: US-Schauspielerin Ellen Burstyn. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Ein Goldener Löwe für ihr Lebenswerk: US-Schauspielerin Ellen Burstyn. (Archivbild)

Venedig (dpa) - Die Hollywood-Schauspielerin Ellen Burstyn bekommt bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig den Ehrenpreis. Die 93-Jährige («Der Exorzist», «Alice lebt hier nicht mehr», «Interstellar») wird mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wie die Festivalleitung mitteilte. Burstyn war insgesamt sechsmal für einen Oscar nominiert - und gewann ein einziges Mal. Zu ihren bekannteren Rollen in jüngerer Zeit gehört die Rolle als Mutter der First Lady in der US-Streamingserie «House of Cards».

Burstyn reist zur Verleihung

Festivaldirektor Alberto Barbera begründete die Auszeichnung damit, dass Burstyn über 50 Jahre hinweg amerikanisches Kino geprägt habe. «Sie hat unvergesslichen Frauenfiguren Tiefe und Komplexität verliehen», erklärte der Italiener. Die Schauspielerin kündigte an, trotz ihres hohen Alters im September persönlich zur Preisverleihung in die Lagunenstadt zu kommen. Venedig sei eine ihrer absoluten Lieblingsstädte weltweit. «Ich fühle mich so geehrt, so glücklich, so dankbar! Wirklich wow!» 

Ebenfalls für sein Lebenswerk wird in Venedig dieses Jahr Hollywood-Star George Clooney (65) mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet, was bereits seit vergangener Woche bekannt. Er kommentierte den Preis mit den Worten: «Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich alt bin. Aber ich nehme ihn.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wettbewerbsfilme folgen später

Die Film-Biennale (auch bekannt als Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) findet in diesem Jahr vom 2. bis 12. September statt. Sie gehört zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Die diesjährigen Wettbewerbsfilme werden später in diesem Monat bekanntgegeben. In der Vergangenheit handelt es sich vielfach um Filme, die dann auch Oscar-prämiert wurden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Filmfestspiele in Venedig eröffnet - Ehrenpreis für Herzog
Glamour und Protest in Venedig

Filmfestspiele in Venedig eröffnet - Ehrenpreis für Herzog

Zwei Regie-Größen händchenhaltend auf dem roten Teppich: Hollywood-Legende Francis Ford Coppola findet viel Lob für einen deutschen Kollegen. Die 82. Auflage der Biennale läuft.

27.08.2025

Kim Novak erhält Goldenen Löwen für Lebenswerk
Filmfestspiele von Venedig

Kim Novak erhält Goldenen Löwen für Lebenswerk

Als rätselhafte Blondine (und Brünette) im Hitchcock-Klassiker «Vertigo» schrieb sie Filmgeschichte. Dann zog sie sich aus Hollywood zurück. Jetzt wird sie für ihre Karriere ausgezeichnet.

09.06.2025

Schauspielerin Sukowa bekommt Kino-Ehrenpreis
Auszeichnung

Schauspielerin Sukowa bekommt Kino-Ehrenpreis

Am Freitag soll in Frankfurt die große Gala zum Hessischen Film- und Kinopreis gefeiert werden. Nun hat der Ministerpräsident bekanntgegeben, wer den Ehrenpreis bekommt.

16.10.2024

Filmfestival

Julia von Heinz ist Teil der Jury beim Filmfest Venedig

Mit ihrem Film «Und morgen die ganze Welt» wurde die Berliner Regisseurin Julia von Heinz international bekannt. Bei den Filmfestspielen in Venedig darf sie nun mit über den Hauptpreis entscheiden.

10.07.2024

Auszeichnungen

Meryl Streep übergibt Lebenswerk-Preis an Nicole Kidman

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman vergrößert einmal mehr ihre Trophäen-Sammlung. Die Schauspielerin erhält den AFI-Preis für ihr Lebenswerk - prominente Freunde sollen Tribut zollen.

19.04.2024