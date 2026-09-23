Nach Umzug nach München

Elyas M'Barek gibt Trennung von seiner Frau bekannt

Vor gut vier Jahren vermeldete der Schauspieler und Produzent seine Hochzeit auf Instagram. Jetzt ist offiziell: M'Barek und seine Frau Jessica sind getrennt.

Waren 2022 noch gemeinsam auf dem Oktoberfest unterwegs: Elyas M'Barek und seine Frau Jessica. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Waren 2022 noch gemeinsam auf dem Oktoberfest unterwegs: Elyas M'Barek und seine Frau Jessica. (Archivbild)

München (dpa) - Schauspieler Elyas M'Barek und seine Frau Jessica haben sich getrennt. Der Medienanwalt von Elyas M‘Barek, Christian Schertz, erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, sein Mandant und dessen Frau hätten sich «bereits vor geraumer Zeit getrennt». 

Noch im Frühjahr hatte der unter anderem aus den «Fack ju Göhte»-Filmen bekannte Schauspieler angekündigt, mit seiner Frau seine Lieblingsstadt New York verlassen und nach München umziehen zu wollen. «Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort», sagte M'Barek im April in München.

Auch seine Frau, selbst New Yorkerin, wolle in der bayerischen Landeshauptstadt arbeiten, sagte der inzwischen 44-Jährige damals. «Wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie.»

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M'Barek hält Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus

Die Gründe für die Trennung blieben zunächst unklar. Anwalt Schertz bat, die Privatsphäre seines Mandanten und der Familie zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Über diese Erklärung hinaus würden keine weiteren Stellungnahmen abgegeben.

M'Barek und seine Frau Jessica Anfang des Jahres beim Deutschen Filmball. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
M'Barek und seine Frau Jessica Anfang des Jahres beim Deutschen Filmball. (Archivbild)

Einblicke in sein sonst sorgsam gehütetes Privatleben gibt M'Barek, der inzwischen auch als Produzent tätig ist, nur auf Instagram. Gemeinsame Fotos hatten seine Frau und er dort in den vergangenen Wochen aber kaum noch geteilt. Auch seine Hochzeit hatte M'Barek vor gut vier Jahren via Instagram bekanntgegeben - mit einem Foto und den Worten «Es ist offiziell. Ich liebe dich» (original: «It's official. I love you»).

M'Barek spielte abseits der «Fack ju Göhte»-Reihe in vielen (Liebes)-Komödien, etwa in «Nightlife», «Männerhort» oder «Das perfekte Geheimnis», aber auch im Drama «Dieses bescheuerte Herz», in «Der Fall Collini» über einen Justizskandal oder der Film-Biografie «Zeiten ändern Dich» über den Rapper Bushido. Ab dem 22. Oktober ist er wieder in einer Komödie zu sehen: Dann startet «Der Perfekte Urlaub» in deutschen Kinos.

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