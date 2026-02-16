Leute

Emotionales Finale: Michelle sagt Ja bei Abschiedskonzert

Am Sonntagabend trat Schlagersängerin Michelle ein letztes Mal in Berlin auf. Für ihre Fans gab es gleich mehrere Gründe für große Gefühle.

«Ich liebe dich über alles», sagte Schlagersängerin Michelle bei ihrem Abschiedskonzert zu ihrem Partner Eric Philippi. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
«Ich liebe dich über alles», sagte Schlagersängerin Michelle bei ihrem Abschiedskonzert zu ihrem Partner Eric Philippi. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Schlagersängerin Michelle hat bei ihrem Abschiedskonzert vor ihren Fans die Verlobung mit ihrem Partner Eric Philippi erneuert. Der 29-jährige Musiker ging beim Auftritt seiner Verlobten an ihrem 54. Geburtstag auf der Bühne vor ihr auf die Knie, wie in einem Videoclip zu sehen ist, welchen die «Bild»-Zeitung teilte. Er wolle sein Versprechen an sie «von tiefstem Herzen» erneuern, auch «bei deinem neuen Kapitel der Mann an deiner Seite zu sein und dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest», sagte der Sänger zu seiner Verlobten vor den jubelnden Zuschauern am Sonntagabend. 

Michelle bejahte Philippis Frage leise und erklärte laut: «Ich lieb dich über alles!» Unter Applaus ihrer Fans umarmte und küsste sich das Paar, das im Saarland lebt. In einem weiteren Clip auf YouTube ist zu sehen, dass Philippi zuvor auf der Bühne gesagt hatte, dass sein erster Antrag nun «zwei Jahre schon her» sei und wohl nicht mehr zähle.

Michelle hatte sich in den vergangenen Wochen mit einer letzten Tournee quer durch Deutschland nach mehr als 30 Jahren aus dem Musikgeschäft verabschiedet. Die «Zum letzten Mal»-Abschiedstournee endete an ihrem 54. Geburtstag am 15. Februar in Berlin. Ein Comeback hatte die Schlagersängerin ausgeschlossen. Im Januar hatte sie ihr letztes Album «Flutlicht» vom Sommer 2024 als «Wahnsinnig Edition» mit neun neuen Songs herausgebracht.

