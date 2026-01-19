Bild
Auftakt der Abschiedstour

«Flutlicht»: Sängerin Michelle ein letztes Mal auf Tour

Sie verabschiede sich ohne Wehmut, sagte Sängerin Michelle. Bevor sie nach mehr als 30 Jahren auf der Bühne aufhört, startet sie ihre letzte Tournee - die an ihrem Geburtstag in Berlin endet.

Startete in Lingen ihre Abschiedstournee: Schlagersängerin Michelle Foto: David Ebener/dpa
Startete in Lingen ihre Abschiedstournee: Schlagersängerin Michelle

Lingen (dpa) - Zum Start ihrer letzten Tournee hat Schlagersängerin Michelle die Fans im niedersächsischen Lingen begeistert. Vom ersten Song «Flutlicht» an sangen die Konzertbesucher am Abend in der EmslandArena die Lieder mit und sorgten für eine familiäre Abschieds-Atmosphäre.

Nach mehr als 30 Jahren im Musikgeschäft verabschiedet sich die Sängerin auf ihrer «Zum letzten Mal»-Tour von ihren Fans. Die Tournee mit 20 Konzerten endet an Michelles 54. Geburtstag am 15. Februar in Berlin.

«In jeder Stadt wird es eine sehr emotionale Reise, weil es in jeder Stadt für die Menschen das letzte Mal ist», hatte die Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Michelle vertrat mit dem Lied «Wer Liebe lebt» 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest - und landete auf Platz acht.

