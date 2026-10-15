Endspurt am Ballermann: So lief der Malle-Sommer

Palma de Mallorca (dpa) - Bis Sonntag feiert der größte Partytempel am Ballermann sein offizielles Closing. Der «Megapark» in El Arenal bietet dafür noch mal all seine Stars auf - eine Woche später folgt der Saisonabschluss im «Bierkönig». Zeit, eine nüchterne Saisonbilanz zu ziehen.

Welcher Song hat sich zum Ballermann-Hit des Jahres entwickelt?

«Solang ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich lichterloh. Du bist für immer Mon Amour»: Diese Zeilen werden nicht nur am Ballermann kräftig mitgesungen, sondern auch auf Oktoberfesten und vermutlich bald im Après-Ski. Das Liebeslied kommt ursprünglich von der Schweizer Rockpopband Hecht. «Bierkönig»-Sänger Tobee («Helikopter 117») hatte sich schon früh eine Partyversion genehmigen lassen, die er im März veröffentlichte.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Zwei Versionen, ein Sommerhit: Mit «Mon Amour» feiert auch Tobee große Erfolge.

«Ich hab es schon beim Opening im April auf der Bühne angestimmt und alle haben mitgesungen - auch auf den Straßen an der Playa de Palma und in den Festzelten im Sommer. Es war relativ schnell klar, dass das die Nummer eins in diesem Jahr wird», sagte der Sänger aus der Nähe von Stuttgart der dpa.

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Auch Marc Eggers («Oberteil») nahm zusammen mit den Influencern Paul Frege und Aditotoro «Mon Amour» auf, allerdings ohne bei Hecht nachzufragen. Nach einem kurzen Streit mit den Schweizern durfte das Trio seine Version, die sich näher am Original bewegt, weitersingen. Eggers wollte sich auf Anfrage nicht zum Erfolg des Songs äußern.

Warum ist gerade dieses Lied so beliebt am Ballermann? «Der Song passt überall und trifft jede Generation. Ob alt oder jung, im Festzelt singen alle mit. Das ist ein absolutes Zusammengehörigkeitsgefühl», vermutet Tobee.

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Aber die Malle-Saison lieferte noch weitere Mitgröl-Hits, etwa «Schaukelpferd» (Schürze und Partycrasher), «Sie ist 18» (Kreisligalegende und Keya), «Wenn ich nüchtern wär» (Julian Sommer und Luca-Dante Spadafora) oder «Party an der Playa» (Frenzy und CubaAusLibre).

Welche Auftritte sorgten für Furore?

Der aktuell erneut mit seiner Gesundheit kämpfende Rapper Haftbefehl («Chabos wissen wer der Babo ist») trat Ende April erstmals im «Megapark» auf - sein kurzer Gig dürfte den Partytempel mehrere Zehntausend Euro gekostet haben. Auch Capital Bra und Sido mischten erneut die Partyschlager-Szene auf. Die einen freut die musikalische Vielfalt, andere können wenig mit Deutschrap anfangen - zumindest nicht zu Sangria und einer Säule Wodka Lemon.

Im Sommer zog der «Bierkönig» mit einem großen Namen nach: US-Popstar Jason Derulo («Savage Love») heizte dem deutschen Publikum in Spanien ein - auch wegen der kaputten Klimaanlage. Die XXL-Gagen der großen Stars werden zum Teil auf die Gäste umgelegt, die einen Mindestverzehr von zum Teil 50 Euro zahlen müssen, obwohl sie den vielleicht gar nicht ausnutzen.

Wer sind die Gewinnerinnen oder Gewinner des Jahres?

Der Ballermann ist mittlerweile Mainstream. Deutschlands älteste Castingshow setzt seit diesem Jahr auch auf einen Playa-Star: Isi Glück war im Frühjahr als Jurorin bei «Deutschland sucht den Superstar» neben Dieter Bohlen und Bushido zu sehen. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die kommende Staffel.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Frauenpower vom Ballermann bei «DSDS»: Isi Glück.

«Ich kann dadurch meine Zielgruppe erweitern. Außerdem ist es für mich super, dass ich zeigen kann: Mallorca ist mehr als nur "Saufi Saufi" und schlechte Musik - zumindest für einige. Sich in der Jury zu behaupten, ist eine Chance zu beweisen, dass da mehr hinter steckt», sagte Glück, die zudem an der ProSieben-Musikshow «The Masked Singer» teilnahm, der dpa.



Auch ihre enge Freundin Frenzy («Lampen an») gehört zur Gewinnerin des Jahres. In ihrem ersten Reality-Format, «Villa der Versuchung» mit Verona Pooth, holte sie gleich den Sieg und sammelte viele Sympathiepunkte.

Wer hat sich in diesem Jahr zerstritten?

Dass die beiden «Megapark»-Künstlerinnen Mia Julia und Isi Glück nicht die besten Freundinnen sind, war in der Szene schon länger bekannt. Im August war die Fehde dann für alle in sozialen Medien zu verfolgen.

Als Mia Julia C-Promis aus Trash-Sendungen kritisierte, die den Ballermann sonst belächeln würden und jetzt mit eigenen Songs auf «einen schnellen Euro» hofften, positionierte sich Glück dagegen. «Das ist nicht die vorherrschende Meinung hier, ich sehe das anders», erklärte die «DSDS»-Jurorin. Mia Julia antworte darauf mit einer Schimpftirade. «Isi, du bist so ekelhaft und verlogen.»

Für Glück ist das Thema schon lange durch: «Wenn zwei Erwachsene eine andere Meinung haben, ist es nicht direkt ein Streit. Dass dann auch persönliche Beleidigungen in meine Richtung kamen, habe ich nie erwidert.»

Wer hat in diesem Sommer «Mon Amour» fürs Leben gefunden?

Die Ballermann-Stars Knossi («Midnight Lady») und Malin Brown («Mannschaftsfahrt») haben in diesem Jahr «Ja» zu ihrer jeweiligen Liebe fürs Leben gesagt. «Ich dachte, ich bin der coolste Typ da vorne, aber habe geheult wie ein Schlosshund», sagte Knossi nach der Hochzeit im Juli der «Bild».

An diesem Closing-Wochenende könnte der Entertainer seinen Liebesschwur erneuern - in einer kleinen Kapelle neben dem «Megapark». Partysänger Lorenz Büffel («Der Zug hat keine Bremse») fungiert seit einigen Wochen dort als Trauredner, mehrere Malle-Fans haben mittlerweile ihre Spaß-Hochzeit gefeiert.

Foto: Thomas Bremser/dpa «Im Namen des Bieres»: Lorenz Büffel fungiert als Trauredner.

«Mallorca- und bierverliebte Menschen sagen noch einmal Ja. Das ist emotionaler Wahnsinn. Ich musste erst mal lernen, nicht die ganze Zeit selbst Pipi in den Augen zu haben», sagt Büffel. Die 30-minütige Zeremonie in Sichtweite des Mittelmeers gibt es ab 333 Euro samt des obligatorischen Bieres danach - auch noch in der kommenden Saison.

Wie geht es am Ballermann jetzt weiter?

Nach dem «Bierkönig»-Closing vom 22. bis 25. Oktober ist die ganz große Partysaison vorbei. Der «Bierkönig» bleibt allerdings geöffnet und bietet über Silvester ein mehrtägiges Programm.

Die Ballermann-Stars gönnen sich zum Teil eine Auszeit, andere sind im Après-Ski aktiv oder gehen auf Deutschland-Tour wie Mia Julia oder Frenzy. Die Freundesclique Julian Sommer, Isi Glück, Frenzy und Calvin Kleinen präsentiert am vierten Advent erstmals eine Weihnachtsshow in Oberhausen: Ho Ho Ho statt Schalala.

Foto: Clara Margais/dpa Der «Bierkönig» öffnet das ganze Jahr über - bis April wird es etwas ruhiger.