Liedermacher

Erkrankung fortgeschritten - Konstantin Wecker sagt Tour ab

Schon im vergangenen Jahr musste Konstantin Wecker einige Konzerte absagen. Dieses Jahr wollte er wieder auftreten - doch daraus wird nichts.

Klavierspielen kann Konstantin Wecker wegen Nervenschäden an der Hand laut eigenem Bekunden nicht mehr. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Klavierspielen kann Konstantin Wecker wegen Nervenschäden an der Hand laut eigenem Bekunden nicht mehr. (Archivbild)

München (dpa) - Liedermacher Konstantin Wecker hat seine für dieses Jahr geplante Tournee abgesagt. «Es tut mir unendlich leid – aber ich muss die Tournee, auf die ich mich sehr gefreut hatte, leider absagen», teilte der 78-Jährige mit. «Ich hatte gehofft zu genesen, aber meine Erkrankung ist leider fortgeschritten. Ich hätte euch so gerne meine Lieder gespielt und aus meinem Buch gelesen – aber es ist mir leider nicht möglich.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wecker hatte im August 2025 bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei jahrelanger Alkoholmissbrauch. Im November hatte sein Büro dann 14 Konzerte abgesagt - unter Verweis auf eine neurologische Erkrankung.

«Hoffen wir, dass meine Ärzte mir in diesem Jahr helfen werden», teilte Wecker nun mit. «Vielleicht kann ich dann zu meinem 80. Geburtstag noch einmal auf die Bühne zurückkehren.» Abschließend dankte er seinen Fans für ihre Treue: «Ihr könnt euch vorstellen, wie weh es mir tut, nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne nicht mehr für euch singen zu können.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Konstantin Wecker kann nicht mehr Klavier spielen
Musik

Konstantin Wecker kann nicht mehr Klavier spielen

Konstantin Wecker am Klavier - das war jahrzehntelang ein bekanntes Bild. Doch das wird es jetzt wohl nicht mehr geben. Schuld ist aus Sicht Weckers «das Nervengift Alkohol».

30.08.2025

Hirn-Erkrankung: US-Sänger Billy Joel sagt alle Konzerte ab
Leute

Hirn-Erkrankung: US-Sänger Billy Joel sagt alle Konzerte ab

Seit Monaten vertröstet «Piano Man» Billy Joel seine Fans. Nun kommt eine ernste Diagnose.

23.05.2025

US-Star Usher verschiebt wegen Verletzung weitere Konzerte
Musik

US-Star Usher verschiebt wegen Verletzung weitere Konzerte

Nur wenige Stunden vor dem Tournee-Start hatte Usher sein geplantes Auftakt-Konzert in Atlanta abgesagt. Nun muss er weitere Auftritte verschieben - wegen einer Verletzung.

16.08.2024

Konstantin Wecker: „Ich habe im Knast gelernt, was Freiheit bedeutet“
Weinheim

Konstantin Wecker: „Ich habe im Knast gelernt, was Freiheit bedeutet“

Der Liedermacher spricht im Vorfeld des Konzertes am 19. März in Weinheim über Faschismus, Frieden ohne Waffen, über das Scheitern und die Droge „Poesie“.

11.03.2024

Musik

Nach Konzertaufschub: Madonna mit neuen Tournee-Terminen

Eigentlich wollte Madonna ihre weltweite «Celebration Tour» am 15. Juli in Kanada starten, doch eine schwere Erkrankung machte diesen Plan zunichte. Nun kündigt der Popstar neue Konzerttermine an.

16.08.2023