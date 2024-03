ESC-Teilnehmerfeld steht fest - Erste Favoriten

Malmö (dpa) - Etwa zwei Monate vor dem Eurovision Song Contest 2024 (ESC) im schwedischen Malmö stehen die Kandidatinnen und Kandidaten aller Länder fest. Am Samstag kürten Gastgeber Schweden sowie Portugal ihre Beiträge. Island hatte Anfang März zwar Hera Björk als Siegerin in ihrem Vorentscheid gekürt, die Wahl des Beitrags hatte der isländische Rundfunksender RUV jedoch von der Teilnahme-Zusage abgekoppelt. Ob Island beim Halbfinale am 7. Mai mit dabei sein wird, blieb zunächst noch offen.

Ob Deutschland seinem ESC-Fluch endlich entkommen kann? In diesem Jahr versucht es Musiker Isaak (28) aus Ostwestfalen mit seinem Popsong «Always On The Run». Auf dem Sänger mit der Reibeisenstimme ruht die Hoffnung, nicht wie in den vergangene zwei Jahren den letzten, sondern einen guten Platz zu belegen.

Isaak geht mit dem Song «Always On The Run» für Deutschland an den Start.

Der Künstler aus den Niederlanden dürfte besonders in Deutschland so einigen ein Begriff sein. Rapper Joost Klein tritt in diesem Jahr mit «Europapa» an. Der 26-Jährige stürmte vergangenes Jahr in Deutschland die Charts, als er gemeinsam mit dem Berliner Rapper Ski Aggu das bekannte Lied von Otto Waalkes «Friesenjung» in eine Techno-Version verwandelte. Beim diesjährigen Grand Prix tritt der Musiker mit seiner tanzbaren «Hymne an Europa» an.