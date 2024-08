Europäische Filmakademie ehrt Wenders

Berlin/Luzern (dpa) - Die Europäische Filmakademie will Regisseur Wim Wenders (79) für sein Lebenswerk auszeichnen. Gewürdigt wird sein «herausragendes Werk», wie die Akademie in Berlin mitteilte. Wenders experimentiere und erforsche mit neugierigem Blick und offenem Geist immer wieder Neues. Er soll die Auszeichnung bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises am 7. Dezember in Luzern in der Schweiz entgegennehmen.