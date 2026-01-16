Bild
Kulturhauptstadt Oulu

Europas Kulturhauptstadt Oulu: Minusgrade und Eisinstrumente

Das nordfinnische Oulu feiert den Beginn des Jahres als europäische Kulturstadt mit einem großen Festival. Finnlands Präsident schlägt einen Slogan für die nordisch-kühle Kulturhauptstadt 2026 vor.

Die nordfinnische Stadt Oulu feiert den Beginn des Jahres als Kulturhauptstadt. Foto: Topi Paananen/Oulu2026/dpa
Die nordfinnische Stadt Oulu feiert den Beginn des Jahres als Kulturhauptstadt.

Oulu (dpa) - Das nordfinnische Oulu hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt offiziell eröffnet. Trotz Schneefalls und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt verfolgten zahlreiche Besucher die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. Der finnische Präsident Alexander Stubb schlug in seiner Eröffnungsrede einen Slogan für die Kulturhauptstadt vor: «Oulu - sogar noch cooler als man denkt». Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Anschließend konnten die Besucher auf der Hauptbühne unter anderem ein Konzert auf Instrumenten aus Eis sowie den schreienden Männerchor Mieskuoro Huutajat erleben. Das Eröffnungsfestival in Oulu soll das ganze Wochenende andauern und in der gesamten Stadt stattfinden. Unter anderem gibt es ein Eishockey-Spiel, Akrobatik-Auftritte und die Premiere einer Oper über das Leben der Samen. Das ist die indigene Bevölkerung im hohen Norden Europas.

Der finnische Präsident Alexander Stubb nennt Oulu «cooler als man denkt». Foto: Eeva Riihelä/Lehtikuva/dpa
Der finnische Präsident Alexander Stubb nennt Oulu «cooler als man denkt».

Oulu mit seinen rund 220.000 Einwohnern gilt als nördlichste Großstadt der EU - es liegt etwa 600 Kilometer nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki. Die Stadt ist unter anderem bekannt für die Luftgitarren-Weltmeisterschaft, die dort jedes Jahr ausgetragen wird. 

Neben Oulu ist auch das slowakische Trencin seit dem Jahreswechsel europäische Kulturhauptstadt. Bei den Slowaken findet die feierliche Eröffnung etwas später statt, nämlich vom 13. bis 15. Februar.

Eisschwimmen und nordische Kulinarik

Das Veranstaltungsprogramm für das Kulturhauptstadt-Jahr in Oulu steht unter dem Motto «Kultureller Klimawandel». Dabei soll laut Organisatoren «der Norden im Mittelpunkt des europäischen Kulturlebens» stehen - unter anderem mit Beiträgen wie Schneeskulpturen, Eisschwimmen und Lichtinstallationen auf gefrorenen Seen. Versprochen werden darüber hinaus Foto- und Kunstausstellungen sowie kulinarische Geschmackserlebnisse der nordischen Küche.

Der schreiende Männerchor singt auf der verschneiten Hauptbühne in Oulu. Foto: Eeva Riihelä/Lehtikuva/dpa
Der schreiende Männerchor singt auf der verschneiten Hauptbühne in Oulu.

Besucher können zudem Veranstaltungen in den 39 nordfinnischen Partnergemeinden erleben, mit denen Oulu als Kulturhauptstadt in diesem Jahr zusammenarbeitet.

Den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt tragen jährlich zwei oder drei Städte aus unterschiedlichen Ländern der EU oder ihr nahestehenden Staaten wie beispielsweise Norwegen. Die EU-Initiative soll Europas kulturelle Vielfalt herausstellen und die für jede Region charakteristische Kultur und Kunst würdigen.

Erste Kulturhauptstadt war vor 40 Jahren Athen. Seitdem trugen auch vier deutsche Städte den Titel: West-Berlin 1988, Weimar 1999, Essen 2010 zusammen mit dem Ruhrgebiet sowie im vergangenen Jahr Chemnitz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Oulu und Trencin sind Europas neue Kulturhauptstädte
EU-Kulturinitiative

Oulu und Trencin sind Europas neue Kulturhauptstädte

Europas Kulturhauptstädte liegen in diesem Jahr im hohen Norden des Kontinents und in der Slowakei. Damit lösen sie unter anderem eine Stadt in Sachsen ab.

01.01.2026

Kulturhauptstadt a. D.: Rave und Bergparade zum Finale
Chemnitz 2025

Kulturhauptstadt a. D.: Rave und Bergparade zum Finale

Dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas sein könnte, galt anfangs als «spinnerte Idee». Nach rund 2.000 Veranstaltungen und mehr als zwei Millionen Besuchern verabschiedet die Stadt das Kulturjahr.

29.11.2025

Mama Mercouri - Wie sich Europa die Kulturhauptstadt erfand
Kulturjubiläum

Mama Mercouri - Wie sich Europa die Kulturhauptstadt erfand

Es war einmal in Athen: Vor 40 Jahren begann die Tradition der Kulturhauptstadt, die 2025 nach Chemnitz führt. Manche nennen sie die beste EU-Erfindung überhaupt. Die Mutter des Ganzen: ein Filmstar.

20.06.2025

Norwegisches Bodø feiert Beginn von Kulturhauptstadt-Jahr
Kulturhauptstadt 2024

Norwegisches Bodø feiert Beginn von Kulturhauptstadt-Jahr

Die erste Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises eröffnete am Samstagabend das Kulturjahr 2024. Beinahe hätte ein Sturm den Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung gemacht.

04.02.2024

Jodler, Nackte und Conchita eröffnen Kulturhauptstadt-Jahr
Salzkammergut

Jodler, Nackte und Conchita eröffnen Kulturhauptstadt-Jahr

Den Brückenschlag von der Vergangenheit in die Zukunft will das Salzkammergut als eine der Kulturhauptstädte 2024 schaffen. Die Eröffnungsveranstaltung passte da ins Bild.

20.01.2024