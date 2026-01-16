Europas Kulturhauptstadt Oulu: Minusgrade und Eisinstrumente

Oulu (dpa) - Das nordfinnische Oulu hat das Jahr als europäische Kulturhauptstadt offiziell eröffnet. Trotz Schneefalls und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt verfolgten zahlreiche Besucher die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. Der finnische Präsident Alexander Stubb schlug in seiner Eröffnungsrede einen Slogan für die Kulturhauptstadt vor: «Oulu - sogar noch cooler als man denkt». Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen.

Anschließend konnten die Besucher auf der Hauptbühne unter anderem ein Konzert auf Instrumenten aus Eis sowie den schreienden Männerchor Mieskuoro Huutajat erleben. Das Eröffnungsfestival in Oulu soll das ganze Wochenende andauern und in der gesamten Stadt stattfinden. Unter anderem gibt es ein Eishockey-Spiel, Akrobatik-Auftritte und die Premiere einer Oper über das Leben der Samen. Das ist die indigene Bevölkerung im hohen Norden Europas.

Foto: Eeva Riihelä/Lehtikuva/dpa Der finnische Präsident Alexander Stubb nennt Oulu «cooler als man denkt».

Oulu mit seinen rund 220.000 Einwohnern gilt als nördlichste Großstadt der EU - es liegt etwa 600 Kilometer nördlich der finnischen Hauptstadt Helsinki. Die Stadt ist unter anderem bekannt für die Luftgitarren-Weltmeisterschaft, die dort jedes Jahr ausgetragen wird.

Neben Oulu ist auch das slowakische Trencin seit dem Jahreswechsel europäische Kulturhauptstadt. Bei den Slowaken findet die feierliche Eröffnung etwas später statt, nämlich vom 13. bis 15. Februar.

Eisschwimmen und nordische Kulinarik

Das Veranstaltungsprogramm für das Kulturhauptstadt-Jahr in Oulu steht unter dem Motto «Kultureller Klimawandel». Dabei soll laut Organisatoren «der Norden im Mittelpunkt des europäischen Kulturlebens» stehen - unter anderem mit Beiträgen wie Schneeskulpturen, Eisschwimmen und Lichtinstallationen auf gefrorenen Seen. Versprochen werden darüber hinaus Foto- und Kunstausstellungen sowie kulinarische Geschmackserlebnisse der nordischen Küche.

Foto: Eeva Riihelä/Lehtikuva/dpa Der schreiende Männerchor singt auf der verschneiten Hauptbühne in Oulu.

Besucher können zudem Veranstaltungen in den 39 nordfinnischen Partnergemeinden erleben, mit denen Oulu als Kulturhauptstadt in diesem Jahr zusammenarbeitet.

Den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt tragen jährlich zwei oder drei Städte aus unterschiedlichen Ländern der EU oder ihr nahestehenden Staaten wie beispielsweise Norwegen. Die EU-Initiative soll Europas kulturelle Vielfalt herausstellen und die für jede Region charakteristische Kultur und Kunst würdigen.