Norwegisches Bodø feiert Beginn von Kulturhauptstadt-Jahr

Bodø (dpa) - Mit Tänzen, Feuerwerk und Musik hat Bodø in Norwegen den offiziellen Beginn des Jahres als Kulturhauptstadt gefeiert. Königin Sonja würdigte in ihrer Rede, die Stadt lade alle Menschen ein, schöne Gemeinschaften zu schaffen – und das in einer Zeit, in der Begegnung wichtiger sei denn je.