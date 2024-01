Jodler, Nackte und Conchita eröffnen Kulturhauptstadt-Jahr

Bad Ischl (dpa) - Mit Tradition und Provokation hat die österreichische Alpenregion Salzkammergut offiziell das Europäische Kulturhauptstadt-Jahr 2024 eröffnet. In der ehemaligen kaiserlichen Urlaubsstadt Bad Ischl stimmten tausend Jodlerinnen und Jodlern eine moderne Version dieser uralten Gesangstechnik an und schufen so eine schwebende Klangwolke unter freiem Himmel, bevor sie zu traditionellem Jodelgesang wechselten.