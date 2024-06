«Faking Bad» - die neue Show mit Oliver Kalkofe

München (dpa) - Bizarre Antworten auf ungewöhnliche Fragen - die sucht Oliver Kalkofe (58) in seiner neuen Show «Faking Bad - Besser als die Wahrheit». Das Format ist ab dem 27. Juni in der ARD-Mediathek zu sehen und soll im Juli dann auch im Fernsehen laufen.

Das Konzept der in den Burda-Studios in München produzierten Show erinnert an das Partyspiel «Nobody is perfect», aber auch an die Show «Genial daneben» mit Hugo Egon Balder, die jahrelang auf Sat.1 liegt.