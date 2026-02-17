Verschwundene US-Seniorin

Fall Guthrie: Polizei hält Angehörige für nicht verdächtig

Im Fall der vermissten Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie nimmt der zuständige Sheriff die Familie in Schutz. Die Polizei sucht weiter nach dem mutmaßlichen Entführer - und der 84-Jährigen.

Medien und Polizeikräfte sind rund um die Uhr am Haus von Nancy Guthrie zu sehen. Die US-Rentnerin ist seit mehr als zwei Wochen verschwunden. Foto: Ty O'Neil/AP/dpa
Medien und Polizeikräfte sind rund um die Uhr am Haus von Nancy Guthrie zu sehen. Die US-Rentnerin ist seit mehr als zwei Wochen verschwunden.

Tucson (dpa) - Im Fall der im US-Bundesstaat Arizona vermissten 84-jährigen Nancy Guthrie hat der zuständige Sheriff klargestellt, dass deren Angehörige nicht von den Behörden verdächtigt werden. «Die Guthrie-Familie - das schließt alle Geschwister und deren Ehepartner ein - sind als mögliche Verdächtige in dem Fall ausgeschlossen worden», erklärte Sheriff Chris Nanos vom Pima County auf der Plattform X. «Etwas anderes zu suggerieren, ist nicht nur falsch, es ist grausam.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dem US-Sender CNN zufolge nahm Nanos mit seinen Aussagen Bezug auf Spekulationen selbst ernannter Online-Detektive oder auch einzelner Medien darüber, inwiefern Angehörige beim Verschwinden der seit gut zwei Wochen vermissten 84-Jährigen eine Rolle spielen könnten. Die Familienmitglieder seien selbst Opfer des Geschehens, stellte Nanos klar - «so einfach ist das». Laut einem Ermittlungsexperten des Senders spricht die Verdachts-Freisprechung der Familie für mögliche Fortschritte bei den Ermittlungen, da dafür erst einmal genügend Informationen zum Tatgeschehen selbst vorliegen müssten. 

Die Seniorin ist die Mutter der aus dem US-Frühstücksfernsehen bekannten Moderatorin Savannah Guthrie. Die Tochter hat wiederholt in Videobotschaften eindringlich an den oder die mutmaßlichen Entführer appelliert, die herzkranke, auf Medikamente angewiesene Rentnerin freizulassen. Der Fall sorgt in den USA für landesweites Aufsehen. Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen, der von einer Videokamera an Guthries Haus aufgenommen wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fall Guthrie: Großeinsatz der Polizei nahe Wohnhaus
Entführungsfall in den USA

Fall Guthrie: Großeinsatz der Polizei nahe Wohnhaus

Seit fast zwei Wochen wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Nun läuft ein Einsatz mit mehreren Spezialeinheiten nahe dem Wohnhaus der mutmaßlich entführten Seniorin.

14.02.2026

Der Vermisstenfall Guthrie: Was wir wissen - und was nicht
Notfälle

Der Vermisstenfall Guthrie: Was wir wissen - und was nicht

Seit mehr als einer Woche wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Der Fall sorgt in den USA für große Aufmerksamkeit. Was bisher bekannt ist.

11.02.2026

FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie
Kriminalität

FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie

Seit einer Woche wird die Mutter von Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, vermisst. Nun gibt es Neues vom FBI.

10.02.2026

US-Moderatorin Guthrie an Entführer: «Wir werden zahlen»
Kriminalität

US-Moderatorin Guthrie an Entführer: «Wir werden zahlen»

Seit einer Woche wird die 84-jährige Nancy Guthrie vermisst. Ihre Tochter, die Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, wendet sich in einer neuen Videobotschaft an die Entführer ihrer Mutter.

08.02.2026

Mutter von US-Moderatorin vermisst - Verbrechen vermutet
84-Jährige braucht Medizin

Mutter von US-Moderatorin vermisst - Verbrechen vermutet

Plötzlich verschwindet eine 84-jährige Frau aus ihrem Haus. Es ist die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. Die Polizei vermutet ein Verbrechen.

03.02.2026