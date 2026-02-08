Kriminalität

US-Moderatorin Guthrie an Entführer: «Wir werden zahlen»

Seit einer Woche wird die 84-jährige Nancy Guthrie vermisst. Ihre Tochter, die Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, wendet sich in einer neuen Videobotschaft an die Entführer ihrer Mutter.

Die Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit Tagen vermisst. Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Die Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit Tagen vermisst.

Tucson (dpa) - Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach der offenkundigen Entführung ihrer Mutter erneut mit einer Botschaft an den oder die Täter gewandt - und dabei eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. In einer kurzen Videobotschaft auf Instagram erklärte Guthrie: «Wir flehen Sie jetzt an, uns unsere Mutter zurückzugeben, damit wir mit ihr feiern können.» Eingerahmt von ihren beiden Geschwistern sagte sie weiter, nur so könne die Familie Frieden finden. «Das ist uns sehr viel wert. Und wir werden zahlen.»

Guthrie bezog sich in der nur rund 20 Sekunden langen Botschaft auch auf eine Nachricht, die wohl von den mutmaßlichen Entführern stammen soll. «Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden.» Was damit gemeint war, blieb offen. Auch die Bedeutung von Guthries Aussage, dass die Familie «zahlen» werde, wurde in der Videobotschaft nicht weiter erläutert. 

FBI lobt Belohnung aus 

Die 84-jährige Nancy Guthrie aus Tucson im Bundesstaat Arizona gilt seit rund einer Woche als vermisst. Seither haben sich ihre drei Kinder auf Instagram mit drei teils emotionalen Videobotschaften an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt.

Der Fall sorgt in den USA landesweit für Aufsehen. Die US-Bundespolizei FBI hat eine Belohnung von 50.000 US-Dollar ausgesetzt für Hinweise, die zur Auffindung Nancy Guthries oder zur Festnahme und Verurteilung von Verantwortlichen führen. Selbst Präsident Donald Trump hat sich in den Fall eingeschaltet und erklärte am Mittwoch, er habe mit Guthrie gesprochen und ihr jegliche Unterstützung der Behörden zugesichert.

Vor einigen Tagen erklärte das FBI zu einem mutmaßlichen Erpresserschreiben, das an Medien verschickt wurde, man nehme dieses ernst. Das Schreiben enthalte eine Geldforderung und Fristen, hieß es. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bislang nichts bekannt.

Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Januar nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war. Im Eingangsbereich des Hauses wurde eine Blutspur von ihr entdeckt.

Nancy Guthries Tochter Savannah ist vor allem als Moderatorin der erfolgreichen Sendung «Today» im US-Frühstücksfernsehen bekannt.

