Vor den Winterspielen

Mutter mutmaßlich entführt: Olympia ohne US-Moderatorin

Die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie verschwindet, es fehlt jede Spur. Nun muss der TV-Star seine Pläne für einen Olympia-Einsatz ändern.

US-Moderatorin Savannah Guthrie bangt um ihre Mutter. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa
US-Moderatorin Savannah Guthrie bangt um ihre Mutter. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. (Archivbild)

Tucson (dpa) - Wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Mutter wird die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie doch nicht wie geplant an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele teilnehmen. Stattdessen wolle sie Zeit mit ihrer Familie verbringen, berichtete der Sender NBC News, der wie Guthries Sendung «Today» zum NBC-Konzern gehört. Weitere Informationen zur Eröffnungszeremonie am Freitag sollten in Kürze bekanntgegeben werden. Die Winterspiele finden in Nord-Italien statt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass die 84 Jahre alte Mutter von Guthrie verschwunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus ihrem Haus im Bundesstaat Arizona entführt worden ist. «Nach allem, was wir am Tatort gesehen haben, gehen wir von einem Verbrechen aus», sagte Chris Nanos, der Sheriff von Pima County nahe Tucson, auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit). 

In einem Interview des US-Senders CBS sagte er: «Ich glaube, sie wurde entführt, ja.» Nancy Guthrie, die den Angaben zufolge alleine in ihrem Haus wohnt, war demnach am Samstagabend zuletzt gesehen worden. Am Sonntagmittag wurde sie von Familienangehörigen als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht in der Kirche gewesen war. «Sie ging nicht von selbst weg», so Nanos im CBS-Interview weiter. «Sie ging nicht willentlich».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mutter von US-Moderatorin vermisst - Verbrechen vermutet
84-Jährige braucht Medizin

Mutter von US-Moderatorin vermisst - Verbrechen vermutet

Plötzlich verschwindet eine 84-jährige Frau aus ihrem Haus. Es ist die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. Die Polizei vermutet ein Verbrechen.

03.02.2026

Wahl des Olympia-Gastgebers

IOC vergibt Winterspiele 2030 an französische Alpen

24.07.2024

Frau entführt eigene Tochter: Sorgerecht beim Jugendamt
Kriminalität

Frau entführt eigene Tochter: Sorgerecht beim Jugendamt

Im Parkhaus am Frankfurter Gericht entreißt die Mutter einer Jugendamts-Mitarbeiterin ihr Kind und flieht. Von beiden fehlt zunächst jede Spur.

08.05.2024

Geburt

Komikerin Carolin Kebekus hat ihr Kind zur Welt gebracht

Die bekannte Moderatorin und Komikerin Carolin Kebekus ist Mutter geworden. Ganz von der Bildfläche verschwindet die 43-Jährige aber nicht - dieses Jahr sind noch einige Auftritte geplant.

25.01.2024

Ermittlungen

Frau mutmaßlich entführt und vergewaltigt: Festnahme

03.07.2023