Rosenheim (dpa) - Der Kunstsammler, Investor und Multimillionär Friedrich Christian «Mick» Flick ist tot. Er sei im Alter von 82 Jahren in Rosenheim an den Folgen eines Sturzes gestorben, den er wenige Tage vorher bei einem Kuraufenthalt erlitten habe, teilte die Familie mit. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Flick, der im Schweizer Nobelkurort Gstaad lebte, stammte aus einer der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Sein Großvater Friedrich Flick hatte ein Kohle- und Stahl-Imperium aufgebaut und gerade während der Nazi-Zeit durch den Einsatz von Zwangsarbeitern ein riesiges Vermögen gemacht.

Die Familie teilte weiter mit: «Er hinterlässt das Andenken an ein Leben, das von bedeutenden Akten der Großzügigkeit als Stifter und Mäzen geprägt war - insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Kunst und der Förderung von Toleranz.»

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Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte

Als der in der Oberpfalz geborene Enkel 2003 seine weltbekannte Kollektion moderner Kunst der Bundeshauptstadt zusagte, brach ein Sturm der Entrüstung los. Die «Flick Collection» sei in Wahrheit eine «Göring Collection», der reiche Sammler wolle mit der Leihgabe das «Blutgeld» seiner Familie aus der Nazi-Zeit reinwaschen, kritisierte vor allem der Zentralrat der Juden.



«Die Ablehnung, die mir entgegenschlug, hat mich sehr bedrückt», sagte der distinguierte, weißhaarige Herr sehr viel später in einem seiner wenigen Interviews der «Berliner Morgenpost». «Gleichzeitig hat mich diese Konfrontation zur Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte gezwungen.»



Gemeinsam mit der für die Berliner Museen zuständigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz gab er die Erforschung der Flickschen NS-Vergangenheit in Auftrag, gründete in Potsdam eine Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und beteiligte sich mit fünf Millionen Euro an der Zwangsarbeiterstiftung.

Die insgesamt rund 2.500 Werke umfassende «Flick Collection» mit Glanzstücken etwa von Bruce Nauman, Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Martin Kippenberger war ein Touristenmagnet in Berlin.

Schlagzeilen über das anfängliche Playboy-Leben

Das anfängliche Playboy-Leben der Brüder «Mick» und «Muck» (Gert-Rudolf), der erbitterte Erbfolgekrieg in der Familie und der spätere Parteispendenskandal während der Ära seines Onkels Friedrich Karl Flick («Flick-Affäre») sorgten für Schlagzeilen.



1985 heiratete der Unternehmer Maya Gräfin von Schönburg, die ältere Schwester von Gloria von Thurn und Taxis. Aus der Ehe stammen drei Kinder.