Fast 11.000 Pfund für «Star Wars»-Drehbuch von Harrison Ford

London (dpa) - Ein «Star Wars»-Drehbuch, das Schauspieler Harrison Ford einst in einer Londoner Wohnung zurückgelassen haben soll, ist in Großbritannien versteigert worden. Es brachte rund 10.800 Pfund (etwa 12.600 Euro) inklusive Gebühren ein, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Das Skript mit dem Titel «The Adventures of Luke Starkiller» stammt vom ersten «Star War»-Film von 1977, der inzwischen auch unter dem Namen «Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung» bekannt ist.