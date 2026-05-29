RTL-Dauer-Soap

Felix von Jascheroff verlässt «GZSZ»

Abschied nach einem Vierteljahrhundert: Felix von Jascheroff hat bei «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» gekündigt. Seine Figur John Bachmann soll mit einer «absoluten Spitzenstory» aussteigen.

Felix von Jascheroff verlässt die RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Archivbild). Foto: Gerald Matzka/dpa
Felix von Jascheroff verlässt die RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Archivbild).

Köln/Berlin (dpa) - Felix von Jascheroff (43) verlässt nach 25 Jahren die RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Dies geschehe auf seinen eigenen Wunsch hin, weil er sich neuen beruflichen Projekten widmen wolle, teilte RTL mit. Neben anderen Serien-Größen wie Wolfgang Bahro und Ulrike Frank habe der gebürtige Berliner das Gesicht der Serie maßgeblich mitbestimmt, würdigte ihn der Kölner Sender.

Im Juli 2001 war Jascheroff in der Rolle des John Bachmann in die Dauer-Soap eingestiegen. Das war Folge 2277, nun ist man bei Folge 8530. «Der Abschied fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich», sagte er. Umso mehr freue er sich, dass seine Figur derzeit in eine besonders dramatische Handlung verwickelt sei - John Bachmann ist nach einem mysteriösen Todesfall unter Mordverdacht geraten. Zu seinem Abschied werde es dann noch eine weitere «absolute Spitzenstory» geben. «Eine richtig große Geschichte, die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird.»

Ein Trost für seine Fans dürfte laut RTL sein, dass der Abschied des Berliner Schauspielers wegen des langen Vorlaufs der Serie noch bis ins nächste Jahr auf sich warten lässt.

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