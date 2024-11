Wallace, Fassbinder, TV-Krimis

Film-Diva des Nachkriegskinos: Karin Baal ist tot

Schon in jungen Jahren wurde die Schauspielerin durch Film und Fernsehen bekannt. Ihre berühmteste Rolle hatte sie in «Die Halbstarken» von 1956. Dort griff sie in einer Schlüsselszene zur Waffe.